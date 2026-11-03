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03.11.2026 10:02:17
S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Linde gewesen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Linde-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 392.51 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Linde-Aktie investiert, befänden sich nun 0.255 Linde-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 02.11.2026 auf 519.72 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132.41 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32.41 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Linde betrug jüngst 235.97 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Themen im Video:
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