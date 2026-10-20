Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 563 auf 562 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Überraschend gute Geschäftszahlen und höhere Unternehmensziele müssten in der Berichtssaison zum dritten Quartal nicht wahrscheinlicherweise zu positiven Kursentwicklungen führen, schrieb James Hooper in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Latte für Hersteller von Zusatzstoffen für die Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie liege nach den jüngsten Givaudan-Zahlen hoch. Für den Lacke-Konzern Akzonobel erschienen die Gewinnerwartungen des Marktes für 2026 indes noch zu niedrig, eine leichte Anhebung der Ziele könnte also ausreichen. In mehreren Fällen spielten jedoch andere Faktoren eine ebenso große Rolle wie die Quartalszahlen selbst, etwa M&A-Vorhaben bei Linde (möglicher Lincare-Verkauf) und BASF (mögliche Evonik-Übernahme) oder der Agrarzyklus bei BASF. Analyst Hooper sieht in diesem Umfeld Spielraum für taktische Long-Positionen bei Air Products und Akzonobel sowie für taktische Short-Positionen bei Solvay und Clariant./mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 16:07 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 562.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 503.44
|
Abst. Kursziel*:
11.63%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 503.34
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.65%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Linde plc
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
05.10.26
|EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2026 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
01.10.26
|Optimismus in New York: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
30.09.26
|So schätzen die Analysten die Linde-Aktie im September 2026 ein (finanzen.net)
|
29.09.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: Hätte sich eine Investition in Linde von vor einem Jahr gerechnet? (finanzen.ch)
|
15.09.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Linde-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Linde plc
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|418.01
|1.10%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
|
Bernstein Research
Akzo Nobel Market-Perform
|08:53
|
Bernstein Research
BASF Outperform
|08:51
|
Bernstein Research
Givaudan Underperform
|08:50
|
Bernstein Research
Linde Outperform
|08:47
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Buy
|08:46
|
Bernstein Research
Symrise Market-Perform
|08:29
|
UBS AG
Fresenius Medical Care Sell