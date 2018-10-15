Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG in seine monatliche "Conviction List" für den September aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie des Immobilienkonzerns bleibe "Buy", schrieb Simon Stippig am Montag. LEG sei fundamental günstig bewertet, und der anhaltende, deutliche Nachfrageüberhang am Wohnimmobilienmarkt stärke das Vertrauen. Stippig geht im weiteren Jahresverlauf von einer steigenden Wachstumsdynamik bei den Mieten aus./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
