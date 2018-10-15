|Kurse + Charts + Realtime
01.09.2025 10:39:42
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat LEG in seine monatliche "Conviction List" für den September aufgenommen. Die Einstufung für die Aktie des Immobilienkonzerns bleibe "Buy", schrieb Simon Stippig am Montag. LEG sei fundamental günstig bewertet, und der anhaltende, deutliche Nachfrageüberhang am Wohnimmobilienmarkt stärke das Vertrauen. Stippig geht im weiteren Jahresverlauf von einer steigenden Wachstumsdynamik bei den Mieten aus./gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 08:10 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
71.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Simon Stippig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse