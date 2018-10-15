|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LEG Immobilien Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Immobilienkonzern an die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen angepasst, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Kurzfristig dürfte die Aktie vom Schuldenabbau durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte profitieren. Auf mittlere Sicht sollte eine früher als erwartete operative Margenerholung (Ebitda) die Ergebnisdynamik unterstützen./rob/gl/mne;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71.90 €
|
Abst. Kursziel*:
37.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.21%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-