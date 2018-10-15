Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

108.45
CHF
4.25
CHF
4.08 %
15.10.2018
SWX
LEG Immobilien Buy

LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat LEG auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Er habe seine Schätzungen für den Immobilienkonzern an die jüngst veröffentlichten Halbjahreszahlen angepasst, schrieb Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Kurzfristig dürfte die Aktie vom Schuldenabbau durch die Veräußerung weiterer Vermögenswerte profitieren. Auf mittlere Sicht sollte eine früher als erwartete operative Margenerholung (Ebitda) die Ergebnisdynamik unterstützen./rob/gl/mne;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
99.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
71.90 € 		Abst. Kursziel*:
37.69%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.21%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

