LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

108.45
CHF
4.25
CHF
4.08 %
15.10.2018
SWX
LEG Immobilien Buy

LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG Immobilien nach Quartalszahlen von 92,80 auf 95,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die operativen Kennziffern seien gut ausgefallen, schrieb Simon Stippig in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb hob der Analyst seine Prognosen für die Jahre 2025 bis 2027 leicht an./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
95.10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72.25 € 		Abst. Kursziel*:
31.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.17%
Analyst Name::
Simon Stippig 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

