|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.08.2025 12:17:23
LEG Immobilien Hold
LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für LEG Immobilien nach Zahlen zum ersten Halbjahr und einer Prognoseerhöhung auf "Hold" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Thomas Rothäusler zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein leicht positives Fazit. Die Verschuldung bleibe derweil auf einem hohen Niveau, da die Veräußerungsaktivitäten weiterhin verhalten gewesen seien./la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Hold
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
71.95 €
|
Abst. Kursziel*:
4.24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.74%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
06.08.25
|Ausblick: LEG Immobilien gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
06.08.25
|MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
01.08.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.ch)
|
01.08.25
|XETRA-Handel MDAX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
30.07.25