Eni Aktie 1252314 / IT0003132476

24.10.2025
BRXC
Eni Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein beeindruckendes drittes Quartal verzeichnet, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Eni S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15.57 € 		Abst. Kursziel*:
9.21%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.92%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

