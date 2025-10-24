Eni Aktie 1252314 / IT0003132476
14.75CHF
0.50CHF
3.51 %
24.10.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
24.10.2025 21:25:09
Eni Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni nach Zahlen von 16,50 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe ein beeindruckendes drittes Quartal verzeichnet, schrieb Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen für 2025./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 17:36 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
17.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
15.57 €
|
Abst. Kursziel*:
9.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.92%
|
Analyst Name::
Matthew Lofting
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
24.10.25
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Eni verdient mehr als erwartet - Mehr Aktienrückkäufe (AWP)
|
24.10.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Eni erhöht Aktienrückkauf- und Kosteneinsparziel (Dow Jones)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.10.25