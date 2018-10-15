Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’371 -0.1%  SPI 17’113 0.0%  Dow 45’401 -0.5%  DAX 23’597 -0.7%  Euro 0.9338 -0.1%  EStoxx50 5’318 -0.5%  Gold 3’597 0.3%  Bitcoin 88’555 -0.3%  Dollar 0.7968 -0.1%  Öl 66.7 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Conti, Schaeffler & Co: Deutsche Autozulieferer unter Druck - Tausende Stellen wackeln
Immofonds steigert 2024/25 Mietertrag und Portfolio-Wert deutlich
August 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Zurich Insurance Group - Mehr als 150 Jahre Konzerngeschichte
RWE-Aktie: RWE sichert sich Apollo als Partner für Amprion-Finanzierung
Suche...

LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110

108.45
CHF
4.25
CHF
4.08 %
15.10.2018
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.09.2025 06:44:20

LEG Immobilien Buy

LEG Immobilien
62.51 CHF 2.24%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Der europäische Wohnimmobiliensektor sei nach turbulenten Jahren an einem entscheidenden Punkt und verdiene einen frischen Blick, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner am Montag vorliegenden Neubewertung. Robuste Nachfrage treffe auf geringes Angebot, was die Mieten stützen und die Immobilienbewertungen stärken sollte. Die Aktienbewertungen lägen derweil klar unter dem historischen Zehn-Jahres-Schnitt. Nach bislang relativ schwachem Jahresverlauf empfiehlt der Experte Vonovia und Grand City zum Kauf./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 13:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2025 / 11:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy
Unternehmen:
LEG Immobilien 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
70.05 € 		Abst. Kursziel*:
31.33%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
70.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.87%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LEG Immobilien

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten