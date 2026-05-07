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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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08.05.2026 13:34:02

LANXESS Hold

LANXESS
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das erste Quartal sei in Ordnung gewesen, schrieb Tristan Lamotte in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick des Spezialchemiekonzerns auf das zweite Jahresviertel sei jedoch eine Enttäuschung./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Hold
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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17.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
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