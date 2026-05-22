NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf

• NVIDIA bleibt Taktgeber des KI-Sektors• Quantum Computing gewinnt massiv an Dynamik• NVIDIA setzt auf Infrastruktur statt eigene Quantenhardware

Die jüngste Bilanz des KI-Giganten NVIDIA schlug die Erwartungen und brachte die Kurse des Techgiganten dennoch leicht unter Druck. Während Anleger sich fragen, ob der KI-Boom seinen Höhepunkt erreicht, rückt im Hintergrund bereits der nächste Milliardenmarkt in den Fokus: Quantencomputing.

Die NVIDIA-Bilanz als potenzieller Wendepunkt des KI-Hypes

Die Quartalszahlen des US-Halbleiterkonzerns NVIDIA rücken die Bewertung des gesamten Tech-Sektors in den Fokus. Die hohe Gewichtung der Aktie im S&P 500 und NASDAQ 100 sorgt dafür, dass die Entwicklung der grossen US-Indizes inzwischen stark von NVIDIA abhängt.

Laut einer Marktanalyse des Fachportals Seeking Alpha könnten die jüngsten Ergebnisse einen wichtigen Wendepunkt markieren. Die Analysten verweisen darauf, dass nach der massiven Rally inzwischen ein nahezu fehlerfreies Wachstum eingepreist sei und das Chance-Risiko-Verhältnis zunehmend unattraktiver werde.

Wie sensibel der Markt reagiert, zeigte sich nach den Zahlen: Die NVIDIA-Aktie schloss am Donnerstag an der NASDAQ 1,77 Prozent tiefer bei 219,51 US-Dollar, und auch am Freitag ging es um weitere 1,90 Prozent auf 215,42 US-Dollar abwärts. Trotz der Konsolidierung bleibt die langfristige Entwicklung mit einem Plus von rund 600 Prozent auf Sicht von drei Jahren aussergewöhnlich stark.

Die Experten von Seeking Alpha warnen, dass eine Abschwächung der Dynamik beim Ausblick oder den Margen eine breitere Korrektur im KI-Sektor auslösen könnte. Gleichzeitig rückt die Frage in den Fokus, welche Technologietrends nach dem aktuellen KI-Infrastrukturboom folgen könnten.

Die Abkehr von reiner KI: Das neue Ziel heisst Quantentechnologie

Genau in dieser Phase richten Investoren den Blick zunehmend auf Technologien jenseits des klassischen KI-Hardwarezyklus. Parallel zur Konsolidierung im Halbleitersektor formiert sich im Quantencomputing ein neuer technologischer Infrastrukturmarkt. Zusätzliche Impulse kommen aus den USA: Das amerikanische Handelsministerium vergibt im Rahmen des CHIPS and Science Act rund zwei Milliarden US-Dollar in Form von Absichtserklärungen an mehrere Quantenunternehmen. Ziel ist der Aufbau einer strategisch wichtigen heimischen Quantenindustrie.

Wie stark Anleger derzeit auf das Thema setzen, zeigte sich unmittelbar an den Börsen. Absolut im Trend lagen dabei die Papiere von D-Wave Quantum, die nach drastischen Kursgewinnen am Donnerstag im US-Handel am Freitag die Aufwärtsbewegung fortsetzen und sich mit einem weiteren Plus von 14,14 Prozent auf 29,38 US-Dollar zeigen. Auch Rigetti Computing sprang kräftig an: Die Aktie baute ihre deutlichen Vortagsgewinne an der NASDAQ um zusätzliche 19,8 Prozent aus und kletterte auf 26,42 US-Dollar. Die Aktie von Quantum Computing verzeichnete ebenfalls ein starkes Plus am Donnerstag und weitete diese Gewinne am Freitag um weitere 7,89 Prozent auf 12,31 US-Dollar aus. Der Branchenvertreter IonQ, der am Vortag zweistellig zulegen konnte, gewann daneben 8,03 Prozent auf 63,62 US-Dollar. Deutlich fiel auch die Reaktion bei Infleqtion aus: Nach einer staatlichen Förderzusage über 100 Millionen US-Dollar und einem entsprechend massiven Kurssprung am Donnerstag ging es für die Aktie im Freitagshandel an der NYSE um weitere 11,19 Prozent auf 16,35 US-Dollar nach oben.

Zukunftsaussichten: Der kommerzielle Wendepunkt der Quantentechnologie

Der "Quantum Technology Monitor 2026" der Unternehmensberatung McKinsey sieht die Branche an einem kommerziellen Wendepunkt. Weltweit setzen demnach bereits mehr als 300 Unternehmen Quantencomputing aktiv ein. Bis 2035 könnte die Technologie laut McKinsey eine globale Wertschöpfung von bis zu 2,7 Billionen US-Dollar generieren. Nach einem Branchenumsatz von etwas über einer Milliarde US-Dollar im Jahr 2025 soll der Markt für Quantenhardware, -software und Dienstleistungen laut McKinsey bis 2035 auf 60 bis 100 Milliarden US-Dollar anwachsen. McKinsey sieht dabei eine zunehmende Standardisierung der Infrastruktur sowie den Ausbau skalierbarer Cloud-Modelle wie Quantum-as-a-Service, da die technologische Entwicklung unaufhaltsam auf hybride Systeme zusteuert, in denen CPUs, GPUs und Quantenprozessoren integriert zusammenarbeiten.

Wie NVIDIA das Quanten-Geschäft besetzt, ohne eigene Hardware zu bauen

Exakt an den von McKinsey beschriebenen Schnittstellen dieser hybriden Zukunft und des plattformbasierten Ökosystems positioniert sich NVIDIA über seinen Venture-Arm NVentures. Statt eigene, kapitalintensive Quantenhardware zu entwickeln, investiert der Konzern diversifiziert in verschiedene Qubit-Technologien und beteiligt sich strategisch unter anderem an Spezialisten wie QuEra, Quantinuum, PsiQuantum und Alice & Bob.

Das primäre Ziel dieser Investitionswelle ist es, die universelle Infrastruktur- und Softwareschicht des künftigen Quantencomputing-Marktes zu besetzen - quasi das Betriebssystem der neuen Ära zu stellen. Grundlage dafür ist die hauseigene Open-Source-Plattform CUDA-Q, die dieses komplexe, hybride Quanten-klassisches Rechnen überhaupt erst ermöglicht. Da Quantencomputer aufgrund ihrer Fehleranfälligkeit auf absehbare Zeit zwingend auf klassische Hochleistungsrechner angewiesen bleiben, verknüpft NVIDIA künftige Quantenprozessoren über Systeme wie DGX Quantum und die NVQLink-Architektur direkt mit den eigenen Grafikprozessoren (GPUs). Durch diese frühe Positionierung auf der Kontroll- und Standardisierungsebene etabliert sich das Unternehmen als de-facto-Infrastrukturpartner der gesamten Branche, weitgehend unabhängig davon, welche Hardware-Technologie am Ende das Rennen macht.

Wie können Anleger von dem neuen Milliarden-Trade profitieren?

Für Privatanleger wirft dieser fundamentale Wandel die Frage auf, wie sie sich strategisch in diesem entstehenden Multi-Milliarden-Markt positionieren können. Da sich die Quantentechnologie an der Schwelle zur kommerziellen Skalierung befindet, kristallisieren sich zwei unterschiedliche Ansätze heraus: Einerseits bietet sich eine risikoärmere Schaufelsteller-Strategie über etablierte Tech-Giganten an. Anstatt darauf zu wetten, welches Startup das technologische Rennen gewinnt, partizipieren Investoren hierbei an der gesamten Branche - ein Modell, das NVIDIA mit seiner CUDA-Q-Plattform bereits perfekt vorexerziert, indem es sich als unverzichtbares Bindeglied für jede Art von Quantenhardware etabliert. Wer hingegen ein spekulativeres Risikoprofil bevorzugt, greift zu gezielten Direktinvestments in börsennotierte Pure-Plays des Sektors, die sich auf bestimmte physikalische Ansätze wie photonische Systeme oder Ionenfallen spezialisiert haben. Diese Titel weisen zwar eine ungleich höhere Volatilität auf, bieten jedoch die Chance auf ein exponentielles Wachstum, sobald die ersten kommerziell fehlerkorrigierten Systeme in den globalen Cloud-Infrastrukturen live gehen.

Claudia Stephan, Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.ch

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