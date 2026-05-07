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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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08.05.2026 08:18:23

LANXESS Underweight

LANXESS
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Lanxess auf "Underweight" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Bei dem Spezialchemiekonzern gebe es nach den jüngsten Zahlen mehr Zuversicht, dass es im zweiten Halbjahr zu einer Erholung komme, schrieb Anil Shenoy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch er sieht daraus resultierend nun ein vorübergehendes Aufwärtspotenzial./rob/tih/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 14:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: LANXESS AG Underweight
Unternehmen:
LANXESS AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16.88 € 		Abst. Kursziel*:
-17.06%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
17.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.27%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
-
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