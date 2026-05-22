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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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Aktie mit Rendite 22.05.2026 10:03:07

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht LANXESS für Aktionäre vor

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: Diese Dividendenauszahlung sieht LANXESS für Aktionäre vor

Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.

LANXESS
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Wie im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert LANXESS am 21.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0.10 EUR. Es gab somit, wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, keine Veränderung der Dividende. Alles in allem zahlt LANXESS 10.00 Mio. EUR an Aktionäre. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 9.00 Mio. EUR angesetzt wurde.

LANXESS- Ausschüttungsrendite im Blick

Zum XETRA-Schluss ging der LANXESS-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 17.41 EUR aus dem Handel. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von LANXESS, demnach wird der LANXESS-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem LANXESS-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Die Dividendenausschüttung an die LANXESS-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Das LANXESS-Papier verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0.57 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Zunahme der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 0.42 Prozent.

Vergleich von Aktienkurs und realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der LANXESS-Kurs via XETRA 71.42 Prozent verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -61.47 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenauszahlungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, Merck, Henkel vz) fällt LANXESS 2025 hinter den Branchenrivalen zurück. Neben der LANXESS-Dividende enttäuscht auch die Dividendenrendite des Dividenden-Titels. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2.25 EUR und einer Dividendenrendite von 2.25 Prozent.

LANXESS- Dividendenschätzung

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 0.11 EUR. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0.64 Prozent ansteigen.

Grunddaten der LANXESS-Aktie

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens LANXESS beläuft sich aktuell auf 1.464 Mrd. EUR. Das LANXESS-KGV beträgt aktuell 0.00. Der Umsatz von LANXESS belief sich in 2025 auf 5.673 Mrd. EUR. Das EPS summierte sich derweil auf -6.68 EUR.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,360b / Shutterstock.com
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