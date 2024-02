NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach der Ankündigung von Abschreibungen auf Geschäftsbereiche und eine Minderheitsbeteiligung auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Nun stelle sich die Frage, wie es mit der Entschuldung des Chemiekonzerns weitergehe, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dem Prozess förderlich wäre es, wenn Lanxess seine Minderheitsbeteiligung am Gemeinschaftsunternehmen Envalior mittelfristig für eine deutliche Summe zu Geld machen könne./la/he;