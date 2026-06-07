Novartis Aktie 567514 / US66987V1098
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07.06.2026 17:44:00
Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Novartis-Aktie überprüft.
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Novartis-Aktie veröffentlicht.
2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 135,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,18 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 117,82 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|135,00 CHF
|14,58
|27.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|135,00 CHF
|14,58
|05.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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