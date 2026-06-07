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Novartis Aktie 567514 / US66987V1098

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Kursziel & Co. 07.06.2026 17:44:00

Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie

Mai 2026: Analysten sehen Potenzial bei Novartis-Aktie

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der Novartis-Aktie überprüft.

Novartis
128.56 EUR 1.01%
Kaufen Verkaufen

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Novartis-Aktie veröffentlicht.

2 Experten stufen die Novartis-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 135,00 CHF. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 17,18 CHF zum aktuellen SWX-Kurs der Novartis-Aktie von 117,82 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG135,00 CHF14,5827.05.2026
JP Morgan Chase & Co.135,00 CHF14,5805.05.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Deutsche Bank AG veröffentlicht Bewertung: Novartis-Aktie mit Buy
Novartis-Aktie im Minus: Vorstellung verschiedener neuer Daten an Kongressen
So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquelle: lucarista / Shutterstock.com
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