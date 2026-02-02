KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
67.20CHF
0.00CHF
0.00 %
14:23:51
SWX
03.02.2026 13:15:34
KWS SAAT SECo Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal dürften überzeugen, schrieb Analyst Volker Bosse angesichts des anstehenden Berichts des Saatgutherstellers./rob/ajx/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Analyst:
Baader Bank
Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Add
Kurs*:
73.90 €
Abst. Kursziel*:
5.55%
Rating update:
Add
Kurs aktuell:
74.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.98%
Analyst Name::
Volker Bosse
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
29.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
29.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
26.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Release of a capital market information (EQS Group)
26.01.26
|EQS-CMS: KWS SAAT SE & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
22.01.26