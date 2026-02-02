Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'366 -0.3%  SPI 18'416 -0.4%  Dow 49'326 -0.2%  DAX 24'856 0.2%  Euro 0.9169 -0.3%  EStoxx50 6'017.0400 0.2%  Gold 4'930 5.8%  Bitcoin 60'774.3 -1.0%  Dollar 0.7772 -0.3%  Öl 66.6 0.4% 
KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

67.20
CHF
0.00
CHF
0.00 %
14:23:51
SWX
03.02.2026 13:15:34

KWS SAAT SECo Add

KWS SAAT
67.72 CHF -1.13%
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für KWS Saat von 73 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Zahlen für das zweite Geschäftsquartal dürften überzeugen, schrieb Analyst Volker Bosse angesichts des anstehenden Berichts des Saatgutherstellers./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 12:57 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Add
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
73.90 € 		Abst. Kursziel*:
5.55%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
74.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.98%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse