Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
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28.05.2026 17:58:15
Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen
Der SDAX gewann am Donnerstagabend an Wert.
Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.89 Prozent höher bei 19’097.46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.453 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.154 Prozent tiefer bei 18’900.19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’929.43 Punkten am Vortag.
Der SDAX verzeichnete bei 18’900.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 19’143.16 Einheiten.
SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’590.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’194.96 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 16’674.33 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.04 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’143.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Alzchem Group (+ 6.78 Prozent auf 188.90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4.81 Prozent auf 1.53 EUR), Verve Group (+ 4.10) Prozent auf 1.70 EUR), Drägerwerk (+ 3.57 Prozent auf 92.80 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.98 Prozent auf 17.98 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Ottobock (-2.96 Prozent auf 52.50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2.10 Prozent auf 3.91 EUR), Elmos Semiconductor (-1.96 Prozent auf 180.40 EUR), SFC Energy (-1.85 Prozent auf 23.85 EUR) und KWS SAAT SE (-1.80 Prozent auf 71.10 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’516’409 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.025 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.91 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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