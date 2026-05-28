Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’497 -1.0%  SPI 19’084 -0.8%  Dow 50’670 0.1%  DAX 25’103 -0.3%  Euro 0.9139 -0.1%  EStoxx50 6’057 -0.2%  Gold 4’482 0.5%  Bitcoin 57’085 -2.4%  Dollar 0.7845 -0.3%  Öl 94.8 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swissquote1067586
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Auf diese Aktien setzt Starinvestor Carl Icahn Q1 2026
Sandoz-Aktie steigt: Kampf gegen China-Dumping bei Antibiotika
TUI-Aktie fester: TUI Suisse trennt sich von Kreuzfahrtspezialisten Cruisetour
Siemens Energy-Aktie: Starke Auftragslage, bessere Aussichten - aber ist das KGV zu hoch?
Deutsche Bank-Aktie tiefer: Proteste und Kritik an Aufsichtsratsvergütung
Suche...
Plus500 Depot

Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Fokus 28.05.2026 17:58:15

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beendet den Handel mit Gewinnen

Der SDAX gewann am Donnerstagabend an Wert.

KWS SAAT
64.68 CHF -1.73%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 0.89 Prozent höher bei 19’097.46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 92.453 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.154 Prozent tiefer bei 18’900.19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 18’929.43 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’900.19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 19’143.16 Einheiten.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 17’590.61 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’194.96 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 28.05.2025, bei 16’674.33 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.04 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’143.16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Alzchem Group (+ 6.78 Prozent auf 188.90 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 4.81 Prozent auf 1.53 EUR), Verve Group (+ 4.10) Prozent auf 1.70 EUR), Drägerwerk (+ 3.57 Prozent auf 92.80 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.98 Prozent auf 17.98 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Ottobock (-2.96 Prozent auf 52.50 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-2.10 Prozent auf 3.91 EUR), Elmos Semiconductor (-1.96 Prozent auf 180.40 EUR), SFC Energy (-1.85 Prozent auf 23.85 EUR) und KWS SAAT SE (-1.80 Prozent auf 71.10 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’516’409 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.025 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.91 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Richemont: Luxus-Titel mit Kaufsignal

Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten