Analysten sehen für KWS SAAT SE-Aktie Luft nach oben

Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Analyse der KWS SAAT SE-Aktie abgegeben.

1 Experte sieht das Papier als Kauf.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 78,00 EUR, was einem Anstieg von 5,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KWS SAAT SE-Aktie von 72,60 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 15.05.2026 Baader Bank 78,00 EUR 7,44 12.05.2026

Redaktion finanzen.ch