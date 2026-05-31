KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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31.05.2026 18:00:38
Analysten sehen für KWS SAAT SE-Aktie Luft nach oben
Wie Experten die KWS SAAT SE-Aktie im vergangenen Monat bewertet haben.
Im abgelaufenen Monat haben 1 Experten ihre Analyse der KWS SAAT SE-Aktie abgegeben.
1 Experte sieht das Papier als Kauf.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 78,00 EUR, was einem Anstieg von 5,40 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der KWS SAAT SE-Aktie von 72,60 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|15.05.2026
|Baader Bank
|78,00 EUR
|7,44
|12.05.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.05.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|16.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|12.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|12.02.26
|KWS SAAT Buy
|Warburg Research
|03.02.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|15.05.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|16.02.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|13.11.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|30.09.25
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
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