KWS SAAT SE
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen und gekappter Umsatzprognose von 93 auf 91,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Wie erwartet, sei das erste Halbjahr 2025/2026 des Saatgutherstellers aufgrund niedriger Rohstoffpreise von schwierigen Bedingungen geprägt gewesen, schrieb Oliver Schwarz am Montag in seinem Resümee. Er senkte seine Ergebnisschätzungen und daher auch sein Kursziel./ck/rob/ag;
KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
91.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
63.20 €
Abst. Kursziel*:
44.78%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
63.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
43.87%
Analyst Name::
Oliver Schwarz
KGV*:
-
Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA
12.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
12.02.26