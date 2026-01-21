Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB vor Geschäftszahlen von 1200 auf 1250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig seien die Aussichten für den Pumpenhersteller gut, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstumspotenzial gebe es nicht zuletzt dank eines verbesserten Marktumfelds im Energiebereich. Zuletzt dürften allerdings das konjunkturelle Umfeld und widrige Wechselkurse das Unternehmen belastet haben./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz. 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1’250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’000.00 € 		Abst. Kursziel*:
25.00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
994.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.75%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:49 KSB Buy Warburg Research
12.11.25 KSB Buy Warburg Research
12.09.25 KSB Buy Warburg Research
17.06.25 KSB Buy Warburg Research
02.06.25 KSB Buy Warburg Research
mehr Analysen
