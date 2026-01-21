KSB Aktie 338492 / DE0006292030
KSB SECo vz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KSB vor Geschäftszahlen von 1200 auf 1250 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mittelfristig seien die Aussichten für den Pumpenhersteller gut, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstumspotenzial gebe es nicht zuletzt dank eines verbesserten Marktumfelds im Energiebereich. Zuletzt dürften allerdings das konjunkturelle Umfeld und widrige Wechselkurse das Unternehmen belastet haben./rob/bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KSB SE & Co. KGaA Vz. Buy
|
Unternehmen:
KSB SE & Co. KGaA Vz.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1’250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’000.00 €
|
Abst. Kursziel*:
25.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
994.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.75%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Analysen zu KSB SE & Co. KGaA Vz.
