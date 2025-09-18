KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
112.85CHF
-16.61CHF
-12.83 %
18.09.2025
22.09.2025 12:08:16
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Krones von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die initiale Wachstums-Indikation für 2026 ist schwächer ausgefallen", schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den Hersteller von Abfüllanlagen./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
121.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
121.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu KRONES AG
|
12:29
|KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.09.25
|KRONES Aktie News: KRONES am Freitagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
19.09.25
|MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in KRONES von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
18.09.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu KRONES AG
|12:08
|KRONES Kaufen
|DZ BANK
|18.09.25
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.25
|KRONES Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|KRONES Buy
|Baader Bank
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|18.09.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|01.08.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|20.05.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|31.01.25
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|06.11.24
|KRONES Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|KRONES AG
|112.85
|-12.83%
