KRONES Aktie 945454 / DE0006335003

112.85
CHF
-16.61
CHF
-12.83 %
18.09.2025
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Krones von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die initiale Wachstums-Indikation für 2026 ist schwächer ausgefallen", schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den Hersteller von Abfüllanlagen./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

12:08 KRONES Kaufen DZ BANK
18.09.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.25 KRONES Buy Deutsche Bank AG
18.09.25 KRONES Buy Baader Bank
18.09.25 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
