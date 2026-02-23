KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
123.00CHF
2.00CHF
1.65 %
10:52:54
SWX
23.02.2026 09:55:30
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 174 auf 187 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Margenanstieg setze sich fort, schrieb Stefan Augustin in seinem am Montag vorliegenden Resümee zum Geschäftsbericht des Anlagenbauers./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
187.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
136.00 €
|
Abst. Kursziel*:
37.50%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
136.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.30%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
