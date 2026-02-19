KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
KRONES Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Krones nach Zahlen mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Sven Weier zog am Donnerstag in seiner Ersteinschätzung das Fazit, dass die Zahlen und der Ausblick mehr oder weniger im erwarteten Rahmen liegen. Im Normalfall würde dies keine große Kursreaktion nach sich ziehen, betonte er. Allerdings erinnerte er bei Krones an den guten Lauf der Papiere im Vorfeld der Resultate./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Buy
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
135.20 €
|
Abst. Kursziel*:
7.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
135.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.93%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KRONES AG
|
12:29
|KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Donnerstagmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX schwächelt (finanzen.ch)
|
10:39