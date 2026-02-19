KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
118.00CHF
-7.00CHF
-5.60 %
17:29:58
SWX
19.02.2026 17:30:23
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Krones nach Zahlen für 2025 von 153 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Anlagenhersteller für die Nahrungsmittelindustrie sei insgesamt ein guter Jahresendspurt 2025 gelungen, schrieb Thorsten Reigber in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2026 erscheine "realistisch optimistisch"./rob/bek/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KRONES AG Kaufen
|
Unternehmen:
KRONES AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
130.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
131.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
