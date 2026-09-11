Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im SDAX

Am Freitag tendiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.03 Prozent höher bei 18’420.01 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93.845 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.092 Prozent auf 18’431.79 Punkte an der Kurstafel, nach 18’414.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 18’446.40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18’371.39 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SDAX bereits um 1.73 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 11.08.2026, bei 18’571.14 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’027.12 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.09.2025, den Wert von 16’536.09 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.13 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell ASTA Energy Solutions (+ 5.63 Prozent auf 67.60 EUR), JOST Werke (+ 2.18 Prozent auf 60.80 EUR), Kontron (+ 2.03 Prozent auf 21.10 EUR), Ottobock (+ 1.98 Prozent auf 56.70 EUR) und Südzucker (+ 1.70 Prozent auf 13.16 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-4.28 Prozent auf 2.75 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.64 Prozent auf 52.90 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.58 Prozent auf 30.24 EUR), EVOTEC SE (-2.23 Prozent auf 2.98 EUR) und ATOSS Software (-2.10 Prozent auf 88.70 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 956’691 Aktien gehandelt. Mit 4.238 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 2.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.88 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch