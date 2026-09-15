TecDAX-Wert Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 15.09.2016 wurde das Kontron-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen Kontron-Anteile an diesem Tag bei 9.10 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Kontron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 10.989 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (20.46 EUR), wäre das Investment nun 224.84 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 124.84 Prozent vermehrt.

Kontron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.34 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch