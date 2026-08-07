Kontron 20.27 CHF 1.44% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kontron mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal sei für den Spezialisten des "Internets der Dinge" (IoT) durchwachsen gewesen, schrieb Malte Schaumann am Freitag. Er rechnet aber weiterhin mit einem Aufschwung 2027 und sieht die mittelfristige Anlagestory unverändert positiv./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.