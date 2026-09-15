Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter

Um 09:11 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.19 Prozent schwächer bei 3’953.04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 555.736 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0.075 Prozent leichter bei 3’957.76 Punkten, nach 3’960.75 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’953.04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 3’963.93 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der TecDAX bei 4’105.87 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der TecDAX noch bei 3’998.22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der TecDAX bei 3’580.55 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.07 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Drägerwerk (+ 1.60 Prozent auf 114.20 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.01 Prozent auf 65.30 EUR), Ottobock (+ 0.90 Prozent auf 55.80 EUR), ATOSS Software (+ 0.77 Prozent auf 91.40 EUR) und Siltronic (+ 0.59 Prozent auf 68.40 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Nemetschek SE (-1.50 Prozent auf 59.10 EUR), Infineon (-1.15 Prozent auf 53.42 EUR), AIXTRON SE (-1.08 Prozent auf 32.96 EUR), HENSOLDT (-1.01 Prozent auf 76.08 EUR) und Kontron (-0.98 Prozent auf 20.26 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 150’072 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.15 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch