08.12.2025 08:38:08

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit habe enttäuscht, in der zweiten Hälfte der Dekade dürfte es aber deutlich besser laufen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
92.25 € 		Abst. Kursziel*:
8.40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
92.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.52%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Knorr-Bremse

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Knorr-Bremse

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:38 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 Knorr-Bremse Underweight Barclays Capital
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Warburg Research
28.11.25 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
