Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
85.50CHF
1.30CHF
1.54 %
10:50:07
SWX
08.12.2025 08:38:08
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
86.21 CHF 1.82%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 82 auf 100 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die Umsatzdynamik seit der Corona-Zeit habe enttäuscht, in der zweiten Hälfte der Dekade dürfte es aber deutlich besser laufen, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:06 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92.25 €
|
Abst. Kursziel*:
8.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
92.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.52%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
02.12.25
|MDAX aktuell: Anleger lassen MDAX am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
30.11.25
|So stuften die Analysten die Knorr-Bremse-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
28.11.25
|MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.ch)
|
27.11.25
|EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
27.11.25
|EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Knorr-Bremse
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:38
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|28.11.25
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|03.12.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|10.07.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|30.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.24
|Knorr-Bremse Underweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.25
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|85.65
|1.72%
