Knorr-Bremse Aktie

109.00
CHF
17.60
CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
28.11.2025

Knorr-Bremse Buy

Knorr-Bremse
84.88 CHF 2.32%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Roadshow von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen halte die Markterwartungen für 2026 für fair, schrieb Fabio Hölscher am Freitag in seinem Kommentar. Bei dieser Gelegenheit passte er seine Schätzungen an die jüngsten Neunmonatszahlen an./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

