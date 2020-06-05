Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
109.00CHF
17.60CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
28.11.2025 09:45:32
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
84.88 CHF 2.32%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse nach einer Roadshow von 92 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Unternehmen halte die Markterwartungen für 2026 für fair, schrieb Fabio Hölscher am Freitag in seinem Kommentar. Bei dieser Gelegenheit passte er seine Schätzungen an die jüngsten Neunmonatszahlen an./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
90.95 €
Abst. Kursziel*:
4.45%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
91.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.28%
Analyst Name::
Fabio Hölscher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse