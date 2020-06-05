Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
109.00CHF
17.60CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
03.11.2025 09:51:03
Knorr-Bremse Hold
Knorr-Bremse
75.37 CHF 0.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal habe die Markterwartungen erfüllt, schrieb Gael de-Bray in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe aber enorme Zuversicht für die Margenentwicklung ausgestrahlt./ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
81.10 €
Abst. Kursziel*:
1.11%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
81.40 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.74%
Analyst Name::
Gael de-Bray
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|109.00
|19.26%
