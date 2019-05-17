Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
106.90CHF
12.40CHF
13.12 %
17.05.2019
SWX
26.09.2025 06:43:14
Knorr-Bremse Neutral
Knorr-Bremse
74.31 CHF 1.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Knorr-Bremse von 93 auf 92 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akash Gupta finalisierte seine Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Oktober in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Alle Augen seien auf den Bereich Commercial Vehicle Systems (CVS) gerichtet, während das Geschäft der Rail-Division RVS solide geblieben sein dürfte./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Knorr-Bremse
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
78.70 €
Abst. Kursziel*:
16.90%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
79.85 €
Abst. Kursziel aktuell:
15.22%
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Knorr-Bremse
Analysen zu Knorr-Bremse
|06:43
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Knorr-Bremse Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|23.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Knorr-Bremse
|106.90
|13.12%
