Knorr-Bremse Aktie 43005909 / DE000KBX1006
109.00CHF
17.60CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
31.10.2025 12:24:06
Knorr-Bremse Buy
Knorr-Bremse
74.96 CHF 0.37%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Die zeitweise negative Kursreaktion auf die jüngsten Quartalszahlen erscheine ungerechtfertigt, schrieb Sven Weier in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Aktie sei schon davor schwach gelaufen und die Senkung der Gewinnerwartungen überschaubar. Er dagegen sieht sich in seiner Einschätzung der relativen Robustheit des Bremsenspezialisten bestätigt./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 13:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
|
Unternehmen:
Knorr-Bremse
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
99.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
81.72 €
|
Abst. Kursziel*:
21.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.60%
|
Analyst Name::
Sven Weier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
