Knorr-Bremse Aktie DE000KBX1006

109.00
CHF
17.60
CHF
19.26 %
05.06.2020
SWX
28.11.2025 08:21:29

Knorr-Bremse Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Knorr-Bremse beim Kursziel von 108 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Marktführer bei Bremssystemen glänze mit robusten Margen und einer zunehmenden Wachstumsdynamik, schrieb Daniela Costa am Freitag in ihrer Kaufempfehlung. Die aktuelle Bewertung werde dem nicht gerecht und auch nicht dem Ertragsprofil./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 05:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Buy
Unternehmen:
Knorr-Bremse 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
108.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
90.50 € 		Abst. Kursziel*:
19.34%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
90.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.21%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse