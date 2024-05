NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Kion von 60 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz schwächerer Aufträge im ersten Quartal befinde sich der Gabelstaplermarkt auf dem Weg zu einer Stabilisierung, schrieb Analyst Lucas Ferhani in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Für Kion senkte er aber seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) 2025/26 in Erwartung eines etwas geringeren Wachstums./ajx/tih;