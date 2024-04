MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Kion nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Gabelstaplerhersteller habe einen schwachen Auftragseingang gemeldet, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angetrieben von der Sparte Industrial Trucks & Services (IT&S) sei die Profitabilität aber stark gewesen./ck/zb;