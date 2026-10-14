KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
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SWX
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15.10.2026 12:50:31
KION GROUP Buy
KION GROUP
31.00 CHF -6.36%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gabelstapler-Herstellers habe die Konsensschätzung um 4 Prozent verfehlt, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass sich nun auch der Jahresausblick eingetrübt habe, sei keine große Überraschung./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
52.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.75 €
|
Abst. Kursziel*:
54.07%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.26%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse