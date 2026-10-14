FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 52 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Gabelstapler-Herstellers habe die Konsensschätzung um 4 Prozent verfehlt, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass sich nun auch der Jahresausblick eingetrübt habe, sei keine große Überraschung./rob/edh/stk;