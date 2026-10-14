KION GROUP 31.41 CHF -5.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion von 59 auf 51 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Gewinnwarnung des Gabelstapler-Herstellers habe er seine Ergebnisprognosen (Ebit) für den Zeitraum 2026 bis 2030 reduziert, schrieb Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter den neuen Voraussetzungen müssten sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen (Energiepreise und Zinsen) verbessern, damit die Aktie eine nachhaltige Erholung verzeichnen könne./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 13:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.