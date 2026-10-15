EQS-AFR: KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: KION GROUP AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

KION GROUP AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



15.10.2026 / 09:33 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die KION GROUP AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.10.2026Ort: https://www.kiongroup.com/de/Investoren/Events-Publikationen/Ver%C3%B6ffentlichungen/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.10.2026Ort: https://www.kiongroup.com/en/Investors/Events-Publications/Publications/

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