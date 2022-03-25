ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kion nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Zahlenvorlage von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Sven Weier zog in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung ein positives Fazit. Der Vorstandsvorsitzende habe sich optimistisch bezüglich der Nachfrage nach Lagerautomatisierung geäußert. Die Auftragseingänge für Stapler hätten sich in diesem Jahr bereits vor der Verabschiedung des deutschen Infrastrukturpaketes im März gut erholt. Die Aktien von Kion seien trotz des zuletzt guten Laufs weiterhin attraktiv./rob/la/ajx;