Kering Aktie 21591 / FR0000121485
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kering Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Kering auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Im Luxussektor zeichne sich im dritten Quartal auf Basis niedriger Vergleichszahlen ein verbessertes Umsatzwachstum ab, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Während sich dies schon in den Kursen widerspiegele, gibt er sich nicht davon überzeugt, dass es sich dabei um einen neuen Trend handelt. Für das vierte Quartal seien die Vergleichszahlen anspruchsvoller. Er selbst erwartet dann wieder eine leichte Verlangsamung./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Sector Perform
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
220.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
233.70 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.86%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
232.95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.56%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
|
09.09.25
|New Kering boss pledges ‘tangible rebound’ at luxury group (Financial Times)
|
02.09.25
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kering von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
|
31.08.25
|Die Expertenmeinungen zur Kering-Aktie im August 2025 (finanzen.net)
|
26.08.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Kering von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
19.08.25
|CAC 40-Wert Kering-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Kering-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
12.08.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.08.25
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kering von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
31.07.25
|Juli 2025: So schätzen Experten die Kering-Aktie ein (finanzen.net)
Analysen zu Kering
|15:03
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:03
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Kering Verkaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.07.25
|Kering Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:03
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.25
|Kering Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.25
|Kering Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|215.64
|1.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:49
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Inditex Buy
|13:47
|
DZ BANK
CTS Eventim Halten
|13:47
|
Jefferies & Company Inc.
Rheinmetall Buy
|13:44
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|13:44
|
Deutsche Bank AG
AB InBev Buy
|13:42
|
Deutsche Bank AG
Unilever Buy
|13:39
|
Deutsche Bank AG
Novartis Buy