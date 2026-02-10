Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kering Aktie 21591 / FR0000121485

264.11
CHF
27.20
CHF
11.48 %
11:47:47
BRXC
Kering Hold

Kering
264.11 CHF 11.48%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane sieht den Luxusgüterkonzern erst am Start einer mehrjährigen Erholung. Die Geschäftszahlen für 2025 sollten die Investoren daran erinnern, wohin nun die Reise gehe, schrieb der Experte in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Darauf deute die solide Verbesserung im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel hin./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Kering Hold
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
300.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
289.65 € 		Abst. Kursziel*:
3.57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
290.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Aktien in diesem Artikel

Kering 265.94 12.25% Kering