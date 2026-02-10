Kering Aktie 21591 / FR0000121485
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kering Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Adam Cochrane sieht den Luxusgüterkonzern erst am Start einer mehrjährigen Erholung. Die Geschäftszahlen für 2025 sollten die Investoren daran erinnern, wohin nun die Reise gehe, schrieb der Experte in seiner ersten Einschätzung am Dienstag. Darauf deute die solide Verbesserung im vierten Quartal im Vergleich zum dritten Jahresviertel hin./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Kering Hold
|
Unternehmen:
Kering
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
300.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
289.65 €
|
Abst. Kursziel*:
3.57%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
290.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.45%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Kering
Analysen zu Kering
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|12.02.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.25
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|18.11.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.24
|Kering Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Kering Underperform
|Bernstein Research
|08:54
|Kering Underweight
|Barclays Capital
|08:16
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Kering Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:27
|Kering Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:15
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Kering Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Kering
|265.94
|12.25%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:37
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|10:37
|
Barclays Capital
BP Overweight
|10:35
|
Jefferies & Company Inc.
AstraZeneca Buy
|10:33
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy
|10:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
Air Liquide Buy
|10:32
|
Goldman Sachs Group Inc.
BASF Buy
|10:31
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform