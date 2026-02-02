Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’535 0.1%  SPI 18’704 0.1%  Dow 50’136 0.0%  DAX 25’026 0.1%  Euro 0.9122 -0.2%  EStoxx50 6’069 0.2%  Gold 5’051 -0.2%  Bitcoin 52’614 -2.2%  Dollar 0.7661 -0.1%  Öl 69.3 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526NVIDIA994529Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: So bewertet Bernstein Research die Scout24-Aktie
So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Dienstagmittag
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Merck-Aktie
Ausblick: Shopify öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

258.30
CHF
21.39
CHF
9.03 %
13:21:27
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.02.2026 11:27:38

Kering Neutral

Kering
258.30 CHF 9.03%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die Schrumpfung sei weniger stark gewesen als erwartet, schrieb Zuzanna Pusz in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Im zweiten Halbjahr 2025 lägen das operative Ergebnis (Ebit) und die Marge des Luxusgüterkonzerns leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kering Neutral
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
289.35 € 		Abst. Kursziel*:
19.23%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
285.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.84%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten