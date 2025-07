ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Das operative Ergebnis habe deutlich unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Jahresziele habe der Düngerhersteller indes bestätigt. Am 12. August solle es Details zum Zahlenwerk geben./rob/ck/ajx;