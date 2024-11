FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für K+S von 13,50 auf 12,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Vor den am 14. November erwarteten Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell für den Düngerkonzern an die aktuellen Entwicklungen auf dem Kali-Markt angepasst, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daraus resultierten niedrigere Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026./edh/jha/;