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Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

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23.07.2026 14:14:34

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers sei planmäßig verlaufen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Nachfrage, der Preiserhöhungen und des verschärften Wettbewerbs habe Jungheinrich offenbar Marktanteile gewonnen, allerdings bei einer geringeren Profitabilität und einer vermutlich weiterhin suboptimalen Auslastung./rob/edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
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Jungheinrich AG 		Analyst:
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Lucas Ferhani 		KGV*:
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