NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das zweite Jahresviertel des Gabelstapler-Herstellers sei planmäßig verlaufen, schrieb Lucas Ferhani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund einer weiterhin schwachen Nachfrage, der Preiserhöhungen und des verschärften Wettbewerbs habe Jungheinrich offenbar Marktanteile gewonnen, allerdings bei einer geringeren Profitabilität und einer vermutlich weiterhin suboptimalen Auslastung./rob/edh/bek;