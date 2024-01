NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 158 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft der US-Bank habe im vierten Quartal bei 3,78 Dollar gelegen und damit seine Schätzung übertroffen, schrieb Analyst Gerard Cassidy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die durchschnittliche Analystenschätzung von 3,85 Dollar sei indes verfehlt worden. Die Prognosen des Managements für das neue Jahr 2024 hält er für "besser als erwartet"./ck/he;