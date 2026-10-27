JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke vor den am 12. November erwarteten Quartalszahlen von 83 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Ubert kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr. Dabei verwies er auf höhere Finanzaufwendungen sowie den Steuersatz des Zulieferers der Nutzfahrzeug-Industrie./ck/rob/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.20 €
|
Abst. Kursziel*:
37.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.99%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
Analysen zu JOST Werke AG
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