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JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

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27.10.2026 10:39:59

JOST Werke Buy

JOST Werke
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke vor den am 12. November erwarteten Quartalszahlen von 83 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Ubert kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr. Dabei verwies er auf höhere Finanzaufwendungen sowie den Steuersatz des Zulieferers der Nutzfahrzeug-Industrie./ck/rob/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.20 € 		Abst. Kursziel*:
37.46%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.99%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
-
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30.09.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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