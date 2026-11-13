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JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

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13.11.2026 08:27:46

JOST Werke Buy

JOST Werke
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe grundsolide Ergebnisse erzielt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag zum dritten Quartal. In der Telefonkonferenz habe das Management großen Optimismus für 2027 versprüht./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
82.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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38.28%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
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08:27 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.26 JOST Werke Buy Warburg Research
06.11.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 JOST Werke Buy Warburg Research
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
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