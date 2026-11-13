JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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13.11.2026 11:06:05
JOST Werke Buy
JOST Werke
53.25 CHF -3.49%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen von 80 auf 76 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Das gesenkte Kursziel sei Folge höherer Kapitalkosten./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
76.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
57.30 €
|
Abst. Kursziel*:
32.64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.17%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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