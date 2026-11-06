Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’640 -2.2%  SPI 20’644 -2.1%  Dow 51’070 -0.9%  DAX 25’714 -2.3%  Euro 0.9152 -0.1%  EStoxx50 6’140 -1.5%  Gold 4’051 -0.9%  Bitcoin 61’974 0.2%  Dollar 0.8190 0.3%  Öl 98.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539ABB1222171Holcim1221405Partners Group2460882Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Deutsche Telekom-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Vonovia SE-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Neutral
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Novartis-Aktie schwächer: Tumorfälle bei Kindern nach Zolgensma-Behandlung
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
Suche...
Plus500 Depot

JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000

54.30
CHF
1.87
CHF
3.56 %
14:36:14
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.11.2026 12:55:03

JOST Werke Buy

JOST Werke
54.30 CHF 3.56%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Eckdaten zum dritten Quartal und der Anhebung der Jahrsziele mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Ihn überrasche die Prognoseerhöhung nur bedingt, nachdem er zuvor auf eine solche Möglichkeit hingewiesen habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Nachfrage beim Lkw-Zulieferer sei gut gewesen, vor allem mit Blick auf die US-Truck-Produktion im dritten Quartal./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
Unternehmen:
JOST Werke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
80.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.30 € 		Abst. Kursziel*:
34.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
59.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.68%
Analyst Name::
Nicolai Kempf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu JOST Werke AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu JOST Werke AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:55 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10:38 JOST Werke Buy Warburg Research
27.10.26 JOST Werke Buy Warburg Research
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen