JOST Werke Aktie 37490746 / DE000JST4000
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JOST Werke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Eckdaten zum dritten Quartal und der Anhebung der Jahrsziele mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Ihn überrasche die Prognoseerhöhung nur bedingt, nachdem er zuvor auf eine solche Möglichkeit hingewiesen habe, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion. Die Nachfrage beim Lkw-Zulieferer sei gut gewesen, vor allem mit Blick auf die US-Truck-Produktion im dritten Quartal./mis/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: JOST Werke AG Buy
|
Unternehmen:
JOST Werke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.30 €
|
Abst. Kursziel*:
34.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.68%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu JOST Werke AG
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
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09:28
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|EQS-Adhoc: JOST Werke SE: JOST raises outlook for fiscal year 2026 (EQS Group)
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05.11.26
|EQS-Adhoc: JOST Werke SE: JOST hebt den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 an (EQS Group)
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31.10.26
|So stuften die Analysten die JOST Werke-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
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29.10.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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29.10.26
|EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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28.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX steigt (finanzen.ch)
Analysen zu JOST Werke AG
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